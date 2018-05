Los desopilantes memes en las redes por la pelea de Jorge Rial y su hija Morena

Luego de que Morena Rial difundiera un audio de su padre, Jorge Rial, por la pelea entre ambos, en las redes se despacharon con videos e imágenes mofándose de la situación. El conductor criticó a la provincia de Córdoba y la tildó a la joven de “traidora”.

“¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (sic)con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros (sic)”, arremetió Rial en un audio que filtró su hija.

