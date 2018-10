SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora Roxana Vazquez tuvo que soportar los comentarios machistas de todos sus compañeros de trabajo, tras su vuelta a la co-conducción del segmento de la primera mañana en el canal oficialista Todo Noticias.

Días atrás, la periodista de espectáculos tuvo que dejar intempestivamente el piso al tirarse agua caliente sobre su propia pierna, lo que le ocasionó una quemadura considerable. Los próximos días, una colega la remplazaría.

Este jueves, "Roxy" volvió al trabajo, lo que despertó la alegría de algunos televidentes: "Estoy bien! fantástica. Me vendaron, me encremaron y ya está, no me quedó marquita".

Inmediatamente se escuchó de fondo silbidos y un "¡Epa!". "¿Quién te encremó?", le contesta el conductor macrista Sergio Lapegüe.

RV: - En la pierna.

SL: - A ver...

RV: - No puedo, pero ya estoy bien.

SL: - ¡Bueno, no me quiere mostrar la pierna!

Mirá el desagradable momento: