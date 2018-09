Los informes del Banco Central advierten que en ochos días se fueron más de U$S 1400 millones de los bancos. El retiro de dólares se profundizó con la corrida cambiaria.

Los depósitos cayeron U$S 115 millones y es la octava baja consecutiva

Ante una nueva escalada del tipo de cambio, los depósitos en dólares cayeron U$S 115 millones, según informó el Banco Central (BCRA). Es el octavo descenso consecutivo y la baja acumula más de U$S 1400 millones.

El retiro de dólares del sistema financiero por parte de los ahorristas se profundizó con la corrida cambiaria, y a pesar de la relativa estabilidad de la semana pasada, la sangría de divisas no se detuvo.

De acuerdo al informe monetario diario, que publica el Central, los depósitos en dólares pertenecientes al sector privado trepaban a los U$S 28.356 millones el jueves 30 de agosto. El último informe marca que el 10 de septiembre la cifra se redujo hasta los U$S 27.084 millones, es decir, U$S 1451 millones menos.

La caída de los depósitos explican en parte las sucesivas caídas de las reservas que sufrió el BCRA. En las últimas semanas, la autoridad monetaria informó grandes bajas, incluso de hasta U$S 1100 millones en un solo día. Por lo tanto, sólo el retiro de divisas por parte ahorristas pueden justificar los descensos tan pronunciados.

