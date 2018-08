El ex secretario de Obra Pública José López reveló que el dinero encontrado en los bolsos en un convento de General Rodríguezno eran de su propiedad y que le ordenaron que lo lleve al templo en una reunión secreta. "El día que fui me acompañaban dos personas que quedaron a algunos metros y que custodiaban el dinero que quedó en el auto, mientras llevaba los bolsos", explicó el ex funcionario.

"Ese dinero no es mío, es de la política, así me lo indicaron. En realidad, lo que quise referenciar es que ese dinero es de personas vinculadas a las políticas de las cuales no puedo hablar. No es una persona, si no varias y yo mismo no sé bien quienes son todos, ni quiero saberlo", declaró López ante el tribunal.

José López explicó que recibió las indicaciones en una reunión para que los lleve al convento que frecuentaba. "Entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para que tengan otro destino. A las monjas del convento no había que darles detalles", sostuvo.

El ex funcionario explicó que al convento lo acompañaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. "No digo que eran simples acompañantes, digo que eran las personas que me entregaron el dinero y que me siguieron todo el camino. Por ese motivo dejé el auto en marcha, mientras trasladaba parte del dinero", sostuvo López.

López, detenido en la cárcel de Ezeiza, contó además que le advirtieron en 2016 que era seguido por espías de la SIDE y que notó que le intervinieron el teléfono. "Noté el ingreso a mi mail", sostuvo.

El ex funcionario aseguró que no puede revelar detalles de la identidad de algunas personas que mencionó por temor a que hayan represalias contra su familia.