“Con las obras nunca ganás plata”, sostuvo Ángelo Calcaterra hace unos días en una entrevista con La Nación, tras su paso por tribunales en donde entró como coimero pero se presentó como víctima de extorsión en la causa donde se investiga el contenido de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Calcaterra, en esa entrevista, insistió en que IECSA, la empresa del clan Macri que figuraba a su nombre, fue perseguida y hostigada durante el kirchnerismo, y que eso fue lo que lo llevó a hacer pagos para las campañas electorales de los contrincantes de su primo Mauricio. Sin embargo, sus propios balances desmienten la situación económica de su empresa. Entre 2009 y 2015, IECSA tuvo ganancias por $ 557 millones y nunca registró pérdidas.

“En 2013, empezaron a pedirnos aportes para la campaña y ahí obviamente que la situación de la empresa no era fácil, estaba financieramente muy mal, estaba endeudado en $2000 millones, no aguantábamos más”, insistió Calcaterra. El balance de IECSA, sin embargo, en 2013 registró una ganancia neta de 81 millones de pesos. En 2014, esa ganancia se duplicó y superó los 162 millones.

“¿Un ahogo financiero?”, le preguntó José del Río, secretario general de La Nación. “Era todo, te tenían que aprobar una redeterminación si no construías en 2013 con precios de 2006. No te alcanzaba ni para pagar los sueldos. No era algo específico, era como que te ibas hundiendo y bueno, ahí decidimos equivocadamente hacer estos pagos”, se victimizó Calcaterra. No le preguntaron, claro, como explicaba ese hundimiento con el reporte de ganancias.

La misma suerte corrió ODS, la empresa controlante de IECSA que en papeles le pertenecía en mitades a Calcaterra y a la italiana Ghella hasta 2017, cuando le vendió su participación a Marcelo Mindlin. Los formularios que le entregó a la Comisión Nacional de Valores entre 2009 y 2015 vuelven a contradecir la declaración periodística al primo del Presidente, ya que consiguió una utilidad neta acumulada de $ 296 millones.

En 2013, el año en que el familiar de los Macri denunció que comenzaron las coimas para aportes, las ganancias del conglomerado se dispararon 160% a $ 81 millones. En 2014, el resultado tras el pago de gastos operativos y financieros fue de $ 63 millones.

Ganancias de IECSA y ODS

En el año siguiente, el balance de ODS reflejó una utilidad bruta de $ 1.000 millones, pero que se convirtió en una pérdida neta de $ 6 millones, la única en todo el período analizado. Esta última cifra escondió la remuneración que recibió el propio Calcaterra escasas semanas después, como quedó consignado en un acta de asamblea. El 7 de abril de 2016 el dueño y también director de la compañía se pagó a sí mismo $ 10 millones como honorarios correspondientes a sus servicios en 2015, el período del saldo negativo.

Que un accionista también reciba compensación como empleado es uno de los factores que pone en duda al primo del Presidente como verdadero dueño de la empresa constructora, sino un mero testaferro del jefe de Estado. Al comprar IECSA y otras compañías en 2007, Calcaterra firmó un compromiso de entregarle a la familia Macri U$S 14 millones en los años subsiguientes, cuando fue beneficiado de obra pública del Gobierno de la Ciudad, que ya eran comandado por el PRO.

Angelo Calcaterra cobra sueldo de ODS en 2015

