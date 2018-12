Los audios que desmienten a Bullrich y exponen el fallido operativo en el Monumental

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los incidentes en el estadio Monumental para la revancha entre River y Boca dejaron una interna caliente en Cambiemos. Nación y la Ciudad se apuntan las culpas, al punto de terminar con la renuncia de Martín Ocampo como Seguridad en el distrito de Larreta.

Pero pruebas recientes comienzan a afectar a Patricia Bullrich como principal responsable de la falla en el operativo y, en un tenso cruce al aire con los periodista Gustavo Grabia y Ernesto Tenembaum, terminó con la revelación de dos audios que la inculpan a la Ministra.

Todo ocurrió tras la férrea defensa de Bullrich que intentaba desligarse de cualquier culpabilidad del escándalo en las inmediaciones del estadio de River. Al escucharla, Grabia salió al cruce y le recriminó que "no sólo fue la Policía de la Ciudad, estaba Prefectura también asignada al área".

"Hay una idea de centralizar todo en la Policía de la Ciudad, pero el área donde sucedieron los hechos más graves" era de la fuerza federal bajo mando de la ministra, le aseguró el periodista.

Luego de escuchar la acusación, Bullrich explotó contra Grabia: "No, no es verdad. Estás faltando a la verdad, no me gusta que falte a la verdad. ¡Estás faltando a la verdad, Grabia, y no me gusta! Porque usted es un tipo serio".

"En ningún momento se le modula a Prefectura, no se le dice ´mueva a la gente´. Si se le hubiera modulado en ese momento a Prefectura, o a la misma Policía de la Ciudad, que estaba ahí, le hubieran dicho ´el ómnibus no sale hasta que no despejen la zona´, lo hubiera hecho. Pero no vayamos al detalle", pidió la Ministra.

Y agregó: "Lo leí 7 veces.Y la leyó todo el cuerpo jurídico de nuestro Ministerio. Hubo un error humano, digamos, en el operativo".

En el primero, se escucha la orden de un funcionario a Prefectura de que, debido a la necesidad de "mover el micro", es necesario que esa fuerza "corte" la intersección y que "la gente de los cacheos" envíe al público a "mano derecha". Según el periodista, esa comunicación se produjo 6 minutos antes de la agresión al micro.

Y en el segundo audio se escucha: "Necesito Hombres. ¡Se desbanda! Manden unidades de contención por el ingreso".