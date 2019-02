SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La causa de las fotocopias de los cuadernos tomó un giro dramático en su investigación con los audios filtrados del abogado Marcelo D'Alessio.

Mediante conversaciones que tuvo con el productor agropecuario Pedro Etchebest, dejó en evidencia los mecanismos de extorsión que lleva adelante junto al fiscal Carlos Stornellipara salvar de una supuesta acusación en la causa y exigir que acusen a la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.

En los siguientes audios, el abogado clarifica el accionar que lleva adelante junto al juez Stornelli, de quien presume una amistad y cercanía.

- D’Alessio a Etchebest, y los beneficios de negociar con Stornelli: "No vas a tener ningún daño, salvo económico, porque Stornelli no es bueno. Es un tipo que te va a cortar boleto. No soy ningún pelotudo y vos tampoco sos un pelotudo. Tampoco nadie es tan bueno. Pero el tipo te podría haber costado 6 años de meterte adentro, terminar la vida por la puerta de atrás, cagar a tu hijo".

- La protección de D'Alessio a Etchebest: "Le dije a Stornelli este hombre es mío. De ese sujeto me encargo yo. El sabe perfectamente lo que eso implica, clarito como el agua. Ya dio la instrucción a su secretario Sebastián que todo lo que llegue de Cancillería tiene que mandárselo al doctor Marcelo D’Alessio. Abrió la feria y está resolviendo todo desde Pinamar, el conchudo”.

- La diferencia que D’Alessio puede hacer en la causa: "A Eurnekian le sacaron 600.000 dólares para no allanarle la casa, y a las dos horas se la allanaron. A otro empresario le sacaron un millón y medio de dólares, le dijeron que no iba a pasar nada. Lo metieron en cana. Por eso te estoy diciendo, yo voy a tener las cosas en la mano, voy a ir a Pinamar. Quedate tranquilo. No va a pasar nada, yo voy a recibir todo, yo tengo que dar la orden. A mi me llega el exhorto pero ninguna te toca a vos".

De acuerdo a una nota de Horacio Verbitsky publicada en El Cohete a la Luna, D’Alessio le pidió 500.000 dólares a Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Terminaron cerrando por 300.000 y D’Alessio debía cobrarlos el jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli.

- Con un conocimiento detallado del expediente y de los oficios tramitados a través de la Cancillería, D’Alessio explicó que Campillo ofreció colaborar en la investigación de un conjunto de delitos y le sugiere a Etchebest cómo vengarse: denunciarlo por otros tres delitos, lo cual haría caer el acuerdo de arrepentimiento.

“Con lo cual, si a vos te cuesta 400, al tipo le va a costar un palo, dos. Acá el negocio no es que vos pierdas 400 sino que ganes 800, y ahí si yo quiero ir en el negocio con vos”. Le pide “el 20% de lo que recuperemos” y lo insta a buscar información sobre Campillo. “Rompió él los códigos. No los rompiste vos”. También explicita sus principios: “Me importa tres carajos la realidad. Lo que me importa es la percepción de la realidad”. Si es verdad, alguien le dio letra y son “nuestros conocidos comunes de la SIDE”, gente “que manejó la provincia de Buenos Aires”, dice.