Lorenzino por los cortes de luz: "Preocupa la falta de inversión tangible y concreta"

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, cruzó a la administración de Mauricio Macri por aplicar un nuevo tarifazo y anunció que recurrirán a la Justicia para frenar el nuevo golpe al bolsillo e intimar a Edesur y Edenor por los cortes de luz.

En diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio, el representante de la Defensoría del Pueblo apuntó que “el gobierno nacional decidió no controlar y no exigir a las empresas” y recriminó que “no se ha escuchado a ningún funcionario decir sobre las multas que se le va a aplicar a Edenor y Edesue que han perjudicado a miles de usuarios”.

Advirtió, además, que “hoy ya no está la excusa de la falta de recursos que no le permite hacer las inversiones que no se hicieron” y recordó que “esta semana en una reunión con un intendente bonaerense, me comentó que a principio de su gestión en 2015 Edesur iba a hacer 7 obras y no empezaron ninguna”.

“No es necesaria la inversión con cuadros tarifarios sino que es necesario que el Estado controle y exija”, aseveró.

Ante esta situación, Lorenzino adelantó que están analizando si “se puede llevar a cabo alguna acción judicial” ya que “preocupa la falta de inversión tangible y concreta”

Por lo cual, el viernes cuando se finalice la feria judicial se presentarán para repudiar el nuevo tarifazo: “Estamos estudiando para ver si tenemos algún canal judicial cuando el Estado nacional se corre de su rol de controlar y exigir”.