Lorena Martins denunció el vínculo entre la familia de Natacha Jaitt y una red de prostíbulos

Lorena Martins, hija del proxeneta Raúl Martins, que se encuentra prófugo de la Justicia, aseguró que el padre de Natacha Jaitt era "de la banda" de su propio padre, al tiempo que sostuvo que, según la información con la que cuenta, "los servicios de inteligencia están metidos en el caso". Martins "no tiene dudas" de que el ex SIDE, Jaime Stiuso, está involucrado en el caso.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada de FM La Patriada, Martins sostuvo que Jaitt fue "muy irresponsable" al lanzar "nombres al azar", aunque agregó que para ella "mezcla mentiras con verdades" en su denuncia contra periodistas y famosos por casos de pedofilia y proxenetismo ligado al ámbito deportivo.

"Se facilitaban menores al mundo de la farándula y de la política, tanto chicas como chicos. Siempre vinieron de lugares desfavorecidos socialmente", explicó. Y agregó: "Pienso que van a caer solo algunos de esta red de trata, la gente de la SIDE viene y le mete un carpetazo al juez y ya está, se salvan los poderosos".

Además, Martins también salió a apuntar contra el conductor Alejandro Fantino, a quien acusó de "proteger al mundo de la prostitución y el proxenetismo" al haber defendido en reiteradas oportunidades al dueño de Cocodrilo, y refirió que ese mundo "solo se sustenta a través de la coima y la corrupción".

Por último, la hija del proxeneta prófugo también apuntó contra Mauricio Macri al sostener que su gobierno "no quiere" encontrar a su padre, dado que "ellos están metidos en la causa también, al igual que Stiuso", y denunció que la red de trata de su familia "realizó aportes financieros" a la campaña del PRO: "Macri está denunciado por recibir aportes de campaña de una red de trata que conducía mi papá".

"Obvio que Macri no quiere escuchar el nombre Raúl Martins. Tanto él como Stiuso estuvieron metidos en el negocio, no les conviene que avance la causa", agregó Martins en referencia a este tema para luego concluir: "Es obvio que no lo van a llamar a declarar porque él es el Presidente".