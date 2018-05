Longobardi sobre la economía: "Hoy la bomba explotó"

El conductor de Radio Mitre Marcelo Longobardi acusó a que la Argentina pisó una mina que explotó en materia económica y alertó que la crisis cambiaria tendrá fuertes consecuencias sociales. El periodista manifestó que por las elecciones de 2017, el presidente, Mauricio Macri, cambió su plan económico y aceleró la crisis.

"El gobierno intentó desactivar las bombas, quizás de manera desordenada. Luego de esos dos primeros años de Macri, Argentina terminó entendiendo de que hacia falta ganar las elecciones de medio término para ir con un programa más potente en materia económica", sostuvo.

"¿Qué pasó en octubre? luego de ganar en octubre, en vez de acelerar, el Presidente frenó. El ‘Plan Bomba’ que estaba pendiente y el freno del presidente Macri explican que hoy el gobierno haya pisado una mina", sostuvo Longobardi.

Acerca de las consecuencias, Longobardi manifestó: "Me parece que estamos dando vueltas sobre este punto. Habrá que ver el grado de escalada que esta situación tiene. Obviamente que va a haber derivaciones políticas, sindicales y económicas".

El conductor además destacó que tres economistas que formaron parte del gobierno fueron duros en el diagnóstico de los problemas de la economía: el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau.

"Los tres creen que tienen más discrepancias de las que creo yo que tienen. Me da la impresión de que no hay tal diferencia tan profunda. Si hay eventualmente matices en el diagnóstico. Los tres sugieren que hay por lo menos tres asuntos importantes que atender. Eventualmente los tres colocan esos asuntos en un orden distinto", sostuvo.