Longobardi: "El Presidente optó por llevar el país por la banquina"

Marcelo Longobardi, uno de los periodistas con una mayor línea oficialista, parece que terminó de soltarle la mano al gobierno de Mauricio Macri. En la durísima editorial de su programa radial, aseguró que el Presidente “optó por llevar al país por la banquina”.

“Me parece que es muy importante tener un diagnóstico cercano a lo que nos pasa para buscarle la vuelta. Me da la impresión que esto parte de algunas concepciones que tiene el presidente Macri en general respecto a considerar políticas muy raras. La primera es la que dice que el Gobierno no tiene todo el poder para encarar un proceso de reformas”, comenzó el periodista.

Luego sostuvo: “También con este formato tan particular que tiene el Gobierno de administración, un gabinete rarísimo, lleno de ministros muchos de los cuales no tenemos idea que hacen. De hecho acabamos de ver al ministro Dujovne en una condición más parecida a un columnista económico”.

“Acá hay una suerte de empecinamiento en llevar al país por la banquina. Un presidente empecinado en no hacer modificaciones de fondo que son las que requieren el momento. Esto es una modificación del enfoque político del gobierno y una modificación sustancial en el equipo de gobierno del presidente Macri”, disparó Longobardi.

Por otra parte, habló del ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y analizó que en su gestió hubo "contradicción y contrapuntos altos del equipo económico”.

“Dujovne no es el ministro con la envergadura suficiente para manejar una situación de esta naturaleza. No se me ocurre que algún nivel de recuperación económica se produzca en un contexto político tan adverso”, cerró decepcionado.

