El titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi brindó una entrevista en donde defendió las políticas implementadas por su cartera, cargó contra el kirchnerismo y lanzó un desalentador dato sobra la negociación paritaria en el gremio de televisión.

En diálogo con Emanuel Respighi para Página/12, el funcionario destacó el "esfuerzo" que están haciendo y agradeció al Sindicato Argentino de Televisión (SatSaid) por su rol en la negociación paritaria: "Nos acompaña en el duro esfuerzo de no tener aumento de salarios este año".

El Destape se comunicó con el gremio, se mostraron sorprendidos y prometieron dar una respuesta al ministro.

En este sentido, Lombardi remarcó que "es un año muy duro" y que "hay gente que acompaña, duramente, con esfuerzo y a veces criticando y apretando los dientes". Por otro lado, negó la reducción de personal en Canal 7 en los últimos meses, y vaticinó que "siempre y cuando" puedan "llevar adelante el plan", no habrá censantías.

Sobre este aspecto, apuntó directamente contra Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) por "no defender los medios públicos" al tiempo que remarcó que "no sólo no defienden sus derechos sino que los ponen en riesgo". En ese sentido, agregó que "no está saliendo el noticiero de trasnoche porque no aceptan modificar dos horas su horario de trabajo". Y remató: "Necesitamos bajar costos. Es un plan de austeridad".

En relación a los ajustes sufridos en los medios públicos, Lombardi manifestó que este año se cuenta con el mismo presupuesto que el año pasado y que esto "no es un plan de ajuste, sino más bien de austeridad y de sinergia de todo el sistema”, mientras destacó los logros obtenidos en este tiempo.

Por último, apuntó contra el kirchnerismo por su rol en los medios públicos: "El seisieteochismo había penetrado todo. Hoy no está más. Hoy se expresan todas las voces. Básicamente lo que se hacía en 678, el seisieteochismo, era mal periodismo, porque tenía una visión unívoca".