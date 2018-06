Lombardi envió 300 policías para imponer el vaciamiento de Télam

Más de 300 efectivos policiales y dos camiones hidrantes impidieron que los trabajadores de la agencia estatal Télam se movilizaran hacia el Centro Cultural Kirchner para repudiar la decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de despedir a más de 350 trabajadores.

Hasta el momento, según precisó el delegado Bruno Bertone a El Destape, “llegaron 150 telegramas de despidos pero el total de despedidos van a ser 354, así lo informó Lombardi” y ratificó que seguirán con la toma del edificio en Bolívar y Belgrano de forma pacífica hasta que se presenten las autoridades como así también continuará el paro por tiempo indeterminado.

Embed Impresionante operativo policial contra la protesta de trabajadores de Télam en Alem y Corrientes. ¡#TodosSomosTélam! pic.twitter.com/Xn79K10BAW — Myriam Bregman (@myriambregman) 27 de junio de 2018

“Luego de la asamblea, la columna con los compañeros estaban yendo al CCK y no pudieron llegar porque la Federal le impidió el paso. Los compañeros llegaron hasta ahí y no se iban a lanzar en una lucha contra la Policía porque sumarle un enfrentamiento no iba a resultar bien”, señaló Bertone.

Embed "No son obreros, no son trabajadores, son los milicos cuidando a los patrones", le cantan a la Policía enviada por el Gobierno contra la protesta de Télam. #TodosSomosTélam https://t.co/vZQ1tmjXxc pic.twitter.com/Uc34yOZ0xg — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) 27 de junio de 2018

Detalló, además, “el desguace se dio en toda la cadena de trabajo de la agencia, desde recursos humanos, administración, finanzas, periodismo, pago de proveedores hasta audiovisuales” y advirtió que “no hay parámetro de antigüedad para los despidos ya que hay compañeros de 35 años hasta trabajadores de hace dos años”.

El delegado, asimismo, sostuvo que “el vaciamiento de Télam viene siendo planeado desde afuera de la agencia” y sostuvo que “hace más de 15 días que las autoridades no aparecen”.

Mientras tanto, los trabajadores permanecerán en los edificios de Belgrano y Bolívar y continuarán con el paro de actividades hasta que el Gobierno tome la decisión de revertir la masiva ola de despidos.