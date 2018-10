El diputado oficialista aseguró que la avanzada de Carrió no tiene "sustento" y celebró que la legisladora haya frenado el pedido de renuncia de Garavano.

Lipovetzky: "No voy a apoyar el juicio político a Garavano"

El diputado nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky se diferenció de la postura de Elisa Carrió con respecto al ministro de Justicia, Germán Garavano, y aseguró que no va a apoyar su pedido de juicio político porque "no hay sustento y no va a avanzar".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, el diputado señaló que "Garavano es un gran ministro, me parece bien que Carrió haya dado marcha atrás con el pedido de renuncia".

Además, sobre el retroactivo en el gas, Lipovetzky reveló que le planteó "a Marcos Peña que los usuarios no podían pagar el aumento", por lo cual "hay que pensar otra alternativa a la dolarización de las tarifas".

Finalmente, el diputado, que se manifestó a favor de la legalización del aborto durante el debate en el Congreso, le respondió al Papa Francisco y fue tajante: "Estoy en contra de lo que dijo" porque "en Argentina existen sicarios y son los que quieren que el aborto sea clandestino".