Lipovetzky : "No me queda tan claro si Chocobar actuó tan bien"

El diputado nacional por el PRO Daniel Lipovetzky admitió que, para casos extremos, cree que habría que analizar la pena de muerte. Además sostuvo que no puede definir si el policía Luis Chocobar actuó bien o mal cuando disparó por la espalda al joven de 18 años Pablo Kukoc, tras el robo a un turista en La Boca.

"Para que la pena de muerte sea viable en la Argentina debe haber una reforma constitucional. Y si la hacemos, los constituyentes decidirán. Hoy por hoy no se puede hacer. Pero la reforma de la Constitución en algún momento se hará y seguramente los constituyentes decidirán", sostuvo en una entrevista con el diario El Cronista.

El diputado hizo la declaración horas más tardes de que el asesor presidencial Jaime Durán Barba afirmara que, según estudios de su propia consultora, en Argentina la "inmensa mayoría de la gente" se manifiesta a favor de la pena de muerte". El diputado negó que el gobierno busque implementar la pena de muerte.

"La mayoría de la gente siente esto, lo que yo sentí con el caso de Abril. En situaciones muy particulares, con muertes de menores, con delincuentes sabiendo que están matando menores, qué sé yo... te soy sincero, en ese momento no sé si no hay que analizarlo. Tienen que ser situaciones muy específicas y muy bien regladas", sostuvo.

Acerca de la actitud de Chocobar, Lipovestzky sostuvo que "en una situación como la que hubo, la primera reacción del policía debe ser atrapar al delincuente que casi mata a un ciudadano. Habrá que evaluar si lo que hizo estuvo bien. No me queda tan claro. Eso lo tendrá que analizar el juez. No estoy diciendo que haya que darle impunidad a Chocobar, pero desde lo simbólico hay que darle la derecha a la policía. Con los recursos que tenga, en este caso las armas".

El diputado negó que haya habido un cambio de doctrina en materia de seguridad y de las órdenes a los efectivos como comunicó la ministra Patricia Bullrich. "No conozco ningún cambio de doctrina. Desde el punto de vista conceptual, creemos que hay que poner el eje en proteger a las víctimas y no tanto a los victimarios", afirmó.