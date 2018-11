Lipovetzky sobre los audios de Roma: "Es grave y debe ser investigado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional Daniel Lipovetzky consideró que son "muy graves" los audios de su compañero de bancada Gastón Roma, donde el funcionario confiesa que cometió serios delitos penales como el cobro de coimas a funcionarios, el lavado de dinero, la falsificación de firmas y hasta la negociación de impunidad con un juez.

“Escuché una declaración que él hizo en una reunión privada que alguien grabó, es grave por supuesto. En caso de que se determine algún delito, tendrá que ser investigado por la Justicia", sostuvo Lipovetzky en una entrevista en el programa Crónica Anunciadaque se emite por El Destape Radio.

Embed

“Estas cosas no deben ocurrir y si encima, no me consta, hay un involucramiento con un juez con más razón” debe investigarse, sostuvo el funcionario de Cambiemos.

Acerca de la posibilidad de que Cambiemos vote desaforar al diputado Roma, el diputado opinó: “Nosotros no podemos negar un desafuero si está bien fundamentado, porque estaríamos obstruyendo la Justicia”.