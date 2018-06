Lino Barañao atacó a los científicos con una dura frase

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, cuestionó hoy a sectores de la comunidad científica, al indicar que "mucha gente piensa que se merece la condición de investigador que tiene y no es así", al tiempo que estimó que el acuerdo con el FMI no implicará recortes en su cartera.

"Mucha gente piensa que tuvo suerte y que se merece la condición de investigador que tiene y no es así. Yo creo en la responsabilidad social del investigador en los países de desarrollo", dijo Barañao.

El funcionario agregó: "Ser investigador en un país en desarrollo implica una responsabilidad particular. Hay una deuda con la educación pública. Acá la gente no piensa en que el graduado tenga una responsabilidad con aquel que no pudo acceder a la universidad".

Por otra parte, el ministro señaló que a partir de los aumentos de tarifas pedirá al Ejecutivo más fondos para hacer frente a esas obligaciones. "Con la suba de tarifas estamos haciendo una revaluación del presupuesto de los institutos para pedir un adicional", explicó Barañao.

En declaraciones a Radio Continental, el ministro también subrayó: "Hace 15 años que hay una preocupación por el presupuesto. Eso se ha hecho más complejo en este contexto de reducción de gasto público. Sin embargo, pudimos mantener la inserción a la carreras de investigador y las obras que estamos desarrollando".

Por otra parte, reconoció que "los salarios, comparados con otros países, están un poquito más bajos". "Tenemos una señal de alerta para evitar la emigración a otros países, pero nosotros no fijamos los sueldos unilateralmente", agregó. También señaló que "los investigadores no solo reciben un sueldo sino también una partida que cubra los viajes y otras cosas; lo que ocurre es que producto de la inflación, las partidas se fueron encareciendo".