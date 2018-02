Liliana Franco intentó cuestionar a Capitanich, pero quedó en off side

La panelista de Intratables Liliana Franco pasó un mal momento al aire cuando el diputado provincial de Chaco, Juan Manuel Pedrini, le respondió a una pregunta que no tenía sentido.

Pedrini destacaba la obra pública realizada durante el kirchnerismo en el Chaco, cuando Liliana Franco le preguntó: "¿Entonces por qué no ganó Capitanich en Chaco si le fue tan bien?".

El diputado provincial le recordó que Jorge Capitanich no podía presentarse a elecciones, porque ya había cumplido sus mandatos y no se le permitía la reelección. "Tenía un límite constitucional que le impedía volver a presentarse como candidato", explicó Pedrini. Capitanich ganó la intendencia de Resistencia, mientras que en la gobernación provincial se impuso Domingo Peppo, candidato impulsado por el ex jefe de Gabinete.

"En el Norte había obras por todos lados. Récord histórico de viviendas, récord histórico de ruta. Ahora no tenemos absolutamente nada", afirmó Pedrini, quien contó que hasta el año 2007 había 600 kilómetros de ruta pavimentada, mientras que "con Capitanich se hicieron 500 kilómetros más, casi lo mismo que se hizo en toda la historia".

"Se hicieron 60 mil viviendas en dos gestiones", sostuvo Pedrini.