Levinas reveló que el Gobierno apretó a Lanata y puso en duda la libertad de prensa

El periodista oficialista del Grupo Clarín detalló cómo los operadores de Cambiemos los intimidaron para que no hablaran de Mario Quintana.

El periodista ultramacrista Gabriel Levinas sorprendió con una explosiva anécdota que describe las presiones del gobierno de Cambiemos para que los medios no comprometan a sus funcionarios.

"Yo he visto como cuando se habló de (Mario) Quintana aparecieron todos los operadores del Gobierno presionando al programa de Lanata tanto en la televisión como en la radio para que no salga", narró Levinas.

Y añadió: "Es más, a la persona que tenía que venir a atestiguar no la dejaron entrar. Entonces que no me jodan que hay libertad de prensa porque hay, relativa".

El periodista contó el episodio luego de escuchar al presidente Mauricio Macri en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“En la Argentina de hoy, cada persona puede decir lo que siente y piensa. Ya no hay más un Gobierno generando medios adictos que manipulen la información a su favor", afirmó Macri al participar en Salta del cierre de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). "Y mucho menos presionando a periodistas para que difundan su versión. Hoy hay libertad de prensa”, sumó y sus declaraciones impulsaron el estallido de Levinas.