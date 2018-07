Levantan la programación de FM Blue

A partir de la venta de FM Blue al grupo Alpha Media y Grupo América, las autoridades de la radio decidieron levantar la programación y dedicarse exclusivamente a un perfil musical. Según informó el periodista Pablo Montagna, la radio buscará competir con Aspen FM 102.3. Los cambios se harán efectivos a partir de Agosto.

"Los nuevos dueños de FM Blue me comunicaron que Gente Sexy no está en sus planes artísticos. El 27 de julio será nuestro último programa después de ocho temporadas. Buscaremos una casa nueva en la que trabajar para que ésto sea sólo un hasta luego. Gracias por el amor" escribió Clemente Cancela, conductor de Gente Sexy, en su cuenta de Twitter.

La Nación informó que los nuevos dueños tienen 60 días para dejar el estudio de la calle Freire 932, ubicado en el barrio de Colegiales. Una posibilidad sería ocupar el espacio de las radios de Alpha Media (FM Rock & Pop 95.9, La 990 AM y Radio Colonia AM 550) en la calle Conde 935. Otra alternativa en análisis podría ser mudarse a Carranza 1441 donde funciona la AM del Grupo América La Red 910, así como sus medios digitales.