La creciente crisis económica, los despidos y la precarización laboral no pasaron desapercibidos anoche en el programa del periodista Luis Novaresio, Debo Decir. La actriz Leticia Bredice, muy conmovida, lloró por la gente que se quedó sin trabajo ante la atenta mirada del diputado por Cambiemos Daniel Lipovetzky.

“Si no te largás a llorar, ¿qué hacés? ¿Sos un hipócrita más? Mejor llorar con todos, abrazados”, planteó, luego de manifestar que la “sorprende muchísimo la cantidad de gente sin trabajo” que hay hoy en día, a pesar de que “hace muchos gobiernos” está atenta a lo que sucede en el país desde su lugar de actriz.

Emocionada, también se refirió a la crítica situación que viven los actores desde hace un par de años. “Me da mucha pena que no tengamos más programas para trabajar. Yo revería la cantidad de actores menos que hay ahora en la televisión. Entiendo que deben estar bajando costos, pero cobramos todos la mitad. A mí me da muchísimo dolor”, expresó.

Además, sostuvo que le preocupan mucho “las fábricas que se cerraron” y confesó que, ante este panorama, prefiere “no entender de política” y en su lugar, simplemente, “ser actriz”.

También criticó que, muchas veces, el carácter de los argentinos hace parecer que “lo que nos pasa es el ombligo el mundo todo el tiempo” y resaltó la importancia de “poder escucharnos y respetarnos en este momento tan difícil en lo político”. “Me emociona muchísimo. Agradezco a Dios estar viviendo este momento”, sostuvo.

