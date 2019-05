Avelluto defendió la presentación de uno de los asesinos de Laura Carlotto y atacó a la Feria del Libro

El ahora secretario de Cultura, Pablo Avelluto salió a solidarizarse con Ceferino Reato por la ofensiva presentación del libro de uno de los codenados por la muerte de la hija de Estela de Carlotto y atacó a los organizadores de la feria.

El último jueves 2 de mayo, La Feria del Libro contó con la presentación del libro "Crónica de una guerra negada", escrito por Jorge Di Pasquale, uno de los condenados por delitos de lesa humanidadperpetrados en la dictadura. De la mesa participaron los periodistas Gabriel Levinas y Ceferino Reato.

Ante la noticia, y con la controversia ya instalada, la Fundación El Libro salió a desligarse de la presentación y aclaró que no tienen pleno conocimiento de lo que ocurre en ella.

"La FEL muchas veces NO conoce el contenido de dichos actos de antemano, más allá de lo que escuetamente declara el organizador, y no ejerce un papel controlador sobre lo que en ellos se diga ni sobre quienes estén presentes", enfatizaron.

Además agregaron: "Si se nos solicitara un espacio para hacer, de manera declarada, una apología del terrorismo de Estado o cualquier otro terrorismo, acto xenófobo o racista, o cualquier otro tipo de delito, claramente diremos que no. No fue este el caso, donde nada de lo que allí ocurrió se nos anticipó de manera alguna; incluso alguno de los disertantes anunciados no estuvieron y sí lo hicieron otros."

Tras el descargo, el secretario de Cultura Pablo Avelluto los acusó de militantes y sectarios. A través de su cuenta de Twitter publicó: "Durante mis años como editor publiqué varios libros de Ceferino Reato. Mi solidaridad ante la injustificada descalificación de la que fue objeto por parte de los responsables de la Feria del Libro. Fundación El Libro: un inesperado enojo militante y sectario".