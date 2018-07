La revolución del lenguaje inclusivo crece cada vez más: ya inundó el mundo de los y las jóvenes y adolescentes, llegó al Congreso Nacional con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, y ahora, también, al prime time de la televisión.

100 Días para Enamorarse, la tira diaria de Telefé que hoy ocupa el lugar central del prime time televisivo y es lo más visto de la franja horaria, decidió tomar ese camino tanto con el lenguaje inclusivo como con otras temáticas vinculadas a la identidad de género y la sexualidad.

Embed

En una escena, al intentarlo de nuevo, Inés pudo usarlo de forma más correcta, aunque con su característica torpeza.

“Yo estoy con un problema personal muy grave y yo me podría haber tomado dos meses de licencia, pagos, y no lo hice. ¿Por qué? Porque soy la mejor abogada que tiene este estudio. Después de Laura. Somos las dos mejores abogadas”, se queja, a lo que Gastón contesta “y las dos únicas”. “No, está bien, pero podría haber dicho ‘abogadex’, y no lo dije”, plantea Inés.

