Durante la emisión del sábado del programa que Mirtha Legrand conduce en la pantalla de El Trece, la conductora contó que poco tiempo atrás recibió un llamado de la primera dama Juliana Awada para invitarla a cenar a la Quinta de Olivos.

"Me invitó a comer a la residencia hace dos meses. La pasé muy bien. Éramos Nacho Viale [su nieto], que también había sido invitado, Juliana , Antonia [Macri], y Valentina [Barbier, hija de Juliana] y nadie más", relató Legrand al aire.

Según confirmó, se trató de una comida de carácter familiar. Pero claro que eso no impidió que en la mesa se conversaran cuestiones de actualidad: "Hablamos un poco de la Argentina. Yo lo agradecí muchísimo, es un honor que te invite el Presidente. Yo me sorprendí cuando me lo dijeron. Me llamó Juliana y me dijo: 'Mirtha, te invitamos a comer'. Y la semana que yo podía, ellos no podían porque se iban de viaje y viceversa. Y finalmente llegamos a un día en el que sí y fui a la residencia, que está fantástica, la ha arreglado ella, es una maravilla. Dicen que había quedado en mal estado", explicó.