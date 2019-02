Legisladores de Unidad Ciudadana denuncian las "escuelas fantasma" de Larreta

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Legisladores de Unidad Ciudadana dejan expuesta una mentira de Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la promesa de construir jardines de infantes y escuelas nocturnas. Mariano Recalde, Paula Penacca y Lorena Pokoik recorrieron un terreno baldío por Parque Patricios, donde debería existir un establecimiento educativo.

Rodríguez Larreta prometió que terminaría su mandato con 54 escuelas construidas. Una de ellas es la que debería estar en la calle Pepirí, tal como se anunció en 2015 y se publicó en el Boletín Oficial en 2016.

Embed Fuimos a ver una de las 54 escuelas que Larreta supuestamente está construyendo. Miren lo que encontramos. #DondeEstánLas54Escuelas #EscuelasFantasma pic.twitter.com/WxwXArwcb7 — Mariano Recalde (@marianorecalde) 20 de febrero de 2019

“El macrismo nos viene mintiendo con la construcción de escuelas hace años. No construyen escuelas, no invierten en las que ya existen e intentaron cerrar las nocturnas”, expresó Recalde, el presidente del bloque. "Está claro que la educación no es una prioridad para el Gobierno porteño", afirmó.

En esa línea, la legisladora Penacca sumó: "Nada condice con la información que publican en la página web del Gobierno de la Ciudad o con lo que anualmente informa la ministra al cuerpo legislativo".

Penacca señaló a El Destape que todos los años hay partidas presupuestarias destinadas a la construcción de los establecimientos, pero se desconoce a dónde van los fondos. "En 2016 se asignaron 18 millones de pesos para la escuela de Pepirí y se gastaron 6 millones, pero en el lugar no hay nada. Le mienten descaradamente a la ciudadanía porque anuncian obras en proceso que ni siquiera están siendo ejecutadas", aseguró.

Por último, Lorena Pokoik consideró: “Larreta sigue mintiendo con su plan de obras de nuevas escuelas. Los porcentajes de avance de estas construcciones no son ciertos, hoy lo pudimos ver. Vienen anunciándolas desde 2015 y no hay ni un solo ladrillo puesto”.

De ahora en más recorrerán los 54 terrenos donde deberían figurar las escuelas bajo la campaña "Donde están las 54 escuelas".