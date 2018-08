Leandro Santoro se le plantó a Del Moro y a todo el panel de Intratables

Leandro Santoro, diputado por Unidad Ciudadana, estuvo en el piso del programa Intratables y vivió un encendido debate con el panel y, sobre el final, le recriminó al conductor Santiago Del Moro su actitud para con los militantes macristas.

"Para, yo pienso adelante. ¿Qué nos queda para adelante si justificamos ladrones?", preguntó el conductor a cámara.

En ese momento, Santoro plantó en vivo las sentencias de Del Moro:"pero cuando viene un militante del PRO no le preguntas lo que me preguntas a mi. No le decís 'justificas ladrones' como me decís a mi".

La discusión se enmarcó en el debate por los cuadernos del chofer y los casos de corrupción. En un debate con la panelista Débora Plagger, el diputado apuntó contra la "doble moral" del periodismo.

"En relación a los cuadernos, estoy seguro que hay una parte que es cierto, pero otra que es novelada. Y de hecho, el problema que hay es que el juez ensucia la investigación con la manera en la que toma los documentos", describió Santoro.

Y finalizó: "Los casos de corrupción en el mundo se comprueban cuando aparece el muerto y el muerto es la guita. A Cristina le allanaron Santa Cruz y nada, le mandaron exhorto y nada. ustedes hacen como que no paso pero al que le encontraron sociedades offshore es a Macri".

