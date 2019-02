Leandro Santoro puso en jaque a un periodista de A24: "No vas a hablar de..."

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio del escándalo de extorsión que involucra al fiscal federal Carlos Stornelli --a quien denunció el empresario Pedro Etchebest por cobrar coimas a través de su operador Marcelo D'Alessio--, el legislador porteño Leandro Santoro mantuvo un incómodo intercambio con el periodista Javier Díaz en A24 por el silencio que mantuvieron los medios hegemónicos sobre este tema.

"Leandro lo que decía es 'hubo algunas cosas que yo realmente reconozco que no se hicieron bien en el anterior gobierno. ¿Y estas? ¿Estas también? ¿O no?", le preguntó el periodista a su invitado, en referencia a la declaración del ex contador Víctor Manzanares de la familia Kirchner, quien aseguró que "Cristina lo sabía todo".

Ante esto, Santoro le contestó: "¿Yo te puedo hacer una pregunta antes de contestarte las acusaciones de la corrupción kirchnerista? En el programa, ¿vamos a tener ahora algún momento para charlar sobre las acusaciones al fiscal Stornelli?".

Y continuó: "Yo me pasé el fin de semana viendo videos, grabaciones, escuchas, filmaciones donde sí aparecen billetes, donde sí se los ve claramente a estos muchachos tratando de extorsionar, y supuestamente es el fiscal Stornelli el que tiene que decirle a los argentinos si hubo o no corrupción".

La respuesta de Díaz fue que "eso es invertir la cara de la prueba", y agregó: "A mí Stornelli no me va ni me viene, yo te respondo porque me querés preguntar a mí cuando en realidad es al revés, pero yo lo admito".

Además, el periodista, en vez de hablar sobre las pruebas fotográficas y audios que lo incriminan, mencionó la defensa del fiscal: "Stornelli habló en las últimas horas y dijo que 'es una denuncia sin fundamentos, no hay nada contra esto'. Ante esta contestación, Santoro cuestionó que no se analicen las fotos y grabaciones al aire: "Es asqueroso el blindaje mediático", planteó.

"Apareció un señor que es amigo del Gobierno, amigo del fiscal Stornelli, que extorsiona a los acusados para sacarles guita, entonces, si ustedes hacen como que esto no existe yo no puedo discutir en los términos que ustedes me proponen, porque estamos hablando de una manga de mafiosos", reclamó Santoro, indignado, a los periodistas.