Leandro Santoro cruzó a Jorge Macri en TN por la corrupción del Gobierno

El diputado porteño por Unidad Ciudadana Leandro Santoro cruzó al intendente de Vicente López, Jorge Macri, por las consecuencias sociales de las medidas económicas del oficialismo y las denuncias de corrupción que pesan sobre varios funcionarios, incluido él mismo.

En el programa de TN A Dos Voces, Santoro criticó que “el problema de la pobreza es de la política económica” del Gobierno. Entre otras cosas, planteó que “si provocás un shock que genera una recesión, destruís la industria, destruís los comercios, aumentás los servicios públicos, dejás que el tipo de cambio te lo fije el mercado, le cobrás retenciones en pesos a los que generan dólares y les cobrás tarifas en dólares a los que cobran en pesos, es obvio que esto iba a pasar”.

Ante esto, la respuesta de Macri fue que “la manera de terminar con la pobreza es terminar con la corrupción que durante 12 años el kirchnerismo sostuvo, una fábrica de generar pobres” y que “las cloacas que no se hicieron, el asfalto que no se hizo, las escuelas que se destruyeron, son patrimonio de gobiernos que vienen hace años”.

“¿Sabés cuál es el problema? Se te fueron 15 mil millones de dólares del Banco Central en dos meses”, le contestó el diputado de Unidad Ciudadana. Macri, aún así, continuó defendiendo al Gobierno: “Hoy tenemos 50 mil millones de dólares en reservas. Nos entregaron un gobierno sin reservas, Santoro. Sos un payaso en el argumento. Se robaron todo lo que había”

El intercambio se puso tenso: “¿Cómo payaso? No me descalifiques. Si querés hablar de corrupción, traigamos a colación lo que Carrió dijo de vos”, le espetó Santoro al intendente. “Yo no tengo causas. Es una payasada lo que estás diciendo”, se atajó Macri, al tiempo que el legislador le planteó que si a él no le gusta “escuchar la realidad”, es decir, que el gobierno “genera más pobreza, más desigualdad y más indigencia”, no es su culpa.