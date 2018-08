El diputado nacional Miguel Bazze (63), que representa a la provincia de Buenos Aires por el bloque UCR-Cambiemos, logró resistir un asalto en su casa de la ciudad de La Plata, donde ingresaron dos delincuentes armados que le pegaron un culatazo en la cabeza.

De acuerdo a TN, dos delincuentes armados lo abordaron cuando ingresaba a su domicilio. En ese momento Bazze forcejeó y logró dejar a los delincuentes fuera de su vivienda, donde vive su esposa, su hijo y su nuera.

“Bajé del auto para intentar entrar a mi casa, uno de ellos estaba armado. No quise dejarlos pasar entonces forcejeamos. Ellos me pegaron en la cabeza, creo que fue con el caño del arma”, afirmó.

Al diputado debieron darle varios puntos de sutura en la cabeza, donde le dieron el golpe para intentar dominarlo.

“Varios veces me amenazaron con matarme. Si ellos me pedían mi celular o mi auto yo se los daba, pero no quería que ingresen a mi casa, porque podría estar mi nuera, mi nieta, mi hijo”, sostuvo.

El diputado nacional denunció a la Policía el intento de robo y los efectivos realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la casa, aunque no hallaron a los delincuentes.