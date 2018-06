Laura Klein dejó mal parado al diputado que plagió su charla

La ensayista Laura Klein, plagiada por el diputado justicialista Oscar Alberto Macías durante el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sostuvo que el legislador hizo una “manipulación” sus palabras sobre el aborto y es “un escupitajo sobre todas las mujeres”.

Macías había utilizado parte de la charla “Cómo acabar con el debate del aborto y otros círculos viciosos” de la filósofa, quien cuestionó que, además de no citar la fuente, “recortó sólo cinco minutos” de los 18 que en verdad dura, y que omitió las partes en que ella expresa su posición a favor de la legalización.

“Todo mi libro y toda la charla TED dice que no hay dos vidas, porque una mujer embarazada no es una suma ni un compuesto divisible. Una mujer embarazada no es una mujer más un óvulo fecundado. Que él termine diciendo eso es un escupitajo sobre todas las mujeres”, cuestionó Klein durante una entrevista con TN.

En este sentido, planteó: “Cuando él me pide disculpas a mí en esta atolondrada, vergonzosa y cobarde aparición pública que no sabe cómo resolver, no tiene que pedirme disculpas a mí. No me robó a mí, le robó a todo el movimiento de mujeres”.

