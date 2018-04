'Laucha' Acosta explotó contra el fútbol privatizado y los árbitros en medio de la transmisión

El delantero de Lanús Lautaro 'Laucha' Acosta explotó contra el arbitraje y la transmisión privatizada de la Superliga luego del empate entre el 'Granate' y Temperley.

Acosta estalló luego de que el árbitro del encuentro Facundo Tello le permitiera a Temperley lograr un agónico empate luego de que cobrar un penal por una supuesta mano de Germán Denis, y expresó toda su bronca en el postpartido.

'Laucha' fue elegido como el jugador del partido (que terminó 2 a 2) y al recibir el premio no pudo ocultar su bronca. "Un desastre. Tello no puede dirigir más. Tienen que unificar criterios. Cada vez hay más errores arbitrales. Después se quejan de mí porque me quejo de los arbitrajes: son un desastre. Tienen que ver más cosas, unificar criterios", apuntó el jugador.

Y disparó: "¡Me chupa un huevo este premio, son un desastre los árbitros!".