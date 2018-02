El ex arquero Gastón 'Gato' Sessa mostró cómo le quedaron sus manos luego de 24 años de carrera profesional donde las lesiones hicieron estragos en sus dedos.

En una entrevista para el programa de TyC Sports Líbero, el ex arquero de Gimnasia Esgrima La Plata y Vélez, entre otros, fue consultado por el estado de sus manos y contó cómo sucedieron las lesiones que le dejaron secuelas.

"Acá me pisó un jugador del Salamanca estando en España y me hizo una fractura expuesta y ahí me operaron, supuestamente el mejor cirujano de la isla. Atajé así desde el 2004 en adelante"", explicó el ex jugador sobre sus torcidos dedos en la mano izquierda.

En su mano derecha, Sessa también mostró su meñique completamente desviado. "En este tengo roto el ligamento", contó.