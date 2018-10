SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las tasas de los préstamos personales ya superan el 100%. Es por la nuevas medidas del Banco Central. El costo financiero por un préstamo personal puede llegar incluso hasta el 130%, según reveló el diario Ámbito Financiero.

"Sucede luego de que la entidad que lidera Guido Sandleris fijase a la tasa de las Leliq a siete días como una variable endógena del nuevo esquema de política monetaria (ayer cerró casi en 70%) para generar un crecimiento nulo de la base monetaria para junio del año que viene y así reducir la inflación, que este año cerraría por encima del 40%", cuenta el matutino económico.

"El problema de tener la tasa en estos niveles es que complica tanto al tomador del crédito como al prestatario, ya que el primero decide no salir a financiarse a un costo tan elevado, mientras que el segundo se enfrenta a un problema que en la jerga económica se conoce como "selección adversa". Esto ocurre cuando una de las partes de la transacción no cuenta con la información necesaria respecto de su contraparte y no puede distinguir si el agente tiene una estructura de riesgo más "segura" o "riesgosa". Por esta razón, el banco (la parte menos informada) suele mostrar una mayor reticencia a realizar la transacción u ofrecerá una tasa más elevada para la misma, llevando a que el mercado funcione de manera eficiente. En estos casos, los agentes más seguros terminan optando por no tomar un crédito debido a que el costo de la operación se encarece", analiza Ámbito.

Federico Furiase, director de Eco Go, sostuvo que "la suba demuestra la parte recesiva del ajuste monetario que estamos teniendo, como consecuencia del crecimiento cero esperado para la base monetaria de acá a junio del año que viene". Explicó que "el Banco Central está apuntando a controlar el tipo de cambio y a bajar la inflación a partir de un aumento de los incentivos para dejar los excedentes en instrumentos de esterilización, como son las Leliq". Además, como se espera que el organismo "absorba el sobrante de pesos, es probable que se mantenga la tendencia alcista de tasas, por lo menos hasta que la autoridad monetaria empiece a encontrar espacio para comenzar a reducirlas; estimo que será a partir de abril o mayo", precisó.