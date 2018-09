Las reservas volvieron caer: esta vez por más de U$S 400 millones

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las reservas volvieron a caer: esta vez por más de U$S 400 milllones. Ayer, el Banco Central había perdido U$S 383 millones.

El “supermartes” del megavencimiento de Lebac no significó un shock importante para la economía, pero tampoco trajo buenas noticias: el dólar subió 10 centavos y las reservas internacionales se derrumbaron por U$S 406 millones. De esta forma, se estacionaron en U$S 49.214 millones, contra los U$S 49.620 millones de ayer.

La pérdida representó la séptima caída en fila. Mientras tanto, los depósitos en dólares cortaron una racha negativa de 10 bajas consecutivas y subieron U$S 39 millones.

LEER MÁS: Según consultoras económicas, el dólar valdría más de $ 50 en 2019