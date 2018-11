Las reservas se desplomaron por casi U$S 600 millones

En una jornada donde el dólar volvió a subir, las arcas del Banco Central sufrieron una disminución de U$S 581 millones.

En una jornada donde el dólar volvió a subir, las reservas se desplomaron por casi 600 millones de dólares respecto al lunes. Hace una semana, el Gobierno había recibido el segundo desembolso del préstamo del FMI para engrosar las arcas del Banco Central.

Las reservas internacionales finalizaron en US$ 53.486 millones, por lo cual disminuyeron U$S 581 millones. El lunes, la autoridad monetaria había informado una baja de U$S 186 millones.

El derrumbe se dio en el marco de un nuevo aumento de la cotización del tipo de cambio, que se ubicó en los $ 36,72 para la venta. La marcada disminución se debió al pago de intereses.

