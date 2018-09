Las reservas internacionales cayeron más de U$S 900 millones

Tras una nueva jornada complicada en el mercado cambiario, las reservas cayeron U$S 946 millones. La fuerte bajas que se dieron en los últimos días siembran incertidumbre por una eventual corrida bancaria.

El Banco Central (BCRA) vendió U$S 458 millones para contener la suba del dólar, aunque no logró evitar que la divisa se dispare 70 centavos. Esto quiere decir que el resto de la baja se debe en gran parte al retiro de depósitos en moneda estadounidense.

La corrida cambiaria generó no solo la megadevaluación que llevó al dólar al borde de los 40 $. Las continuas subastas que realizó el Central desde la rubricación del préstamo con el FMI, representan una disminución de más de U$S 10.000 millones en las reservas internacionales. Pero esto no explica del todo la magnitud de la pérdida.

El BCRA había informado este viernes que las Reservas Internacionales cayeron U$S 1.133 millones hasta quedar en U$S 52.661 millones, 9,2% menos que el monto del pasado 31 de julio. Ese día la autoridad monetaria realizó tres subastas y adjudicó un total de US$ 250 millones. Sin embargo, el BCRA omitió explicar el motivo por el cual se perdieron 864 millones de dólares de las reservas internacionales, lo que derivó en todo tipo de especulaciones sobre un masivo retiro de depósitos de dólares de las cuentas bancarias.

¿Por qué surgen dudas? Aproximadamente U$S 8.000 millones del total de las reservas (un 15%) se explican por los encajes bancarios sobre estos depósitos, por lo cual la caída podría reflejar la decisión de ahorristas de sacar sus fondos en moneda extranjera del sistema bancario con mayor frecuencia que la habitual.

