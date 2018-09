En el cierre de una semana marcada por la volatilidad cambiaria, las reservas internacionales cayeron U$S 526 millones. Además, los depósitos en dólares se desplomaron 534 millones.

Las reservas cayeron más de U$S 500 millones

En el marco de una corrida cambiaria que llevó al tipo de cambio a superar los $ 40, las reservas cayeron U$S 526 millones. Además, los depósitos en moneda estadounidense cayeron U$S 534 millones.

Tras una semana donde la divisa acumuló cinco subas consecutivas, tanto las reservas internacionales como los depósitos registraron caídas muy grandes. El Banco Central vendió U$S 225 millones para contener el tipo de cambio.

Durante la jornada, el Central subastó U$S 200 millones, de los cuales adjudicó U$S 75 millones. En ese sentido, también realizó ventas directas por la suma de U$S 150 millones. Sin embargo, el billete verde se disparó casi 30 centavos.

Por otra parte, el retiro de dólares del sistema financiero por parte de los ahorristas no se detuvo. De acuerdo al informe monetario diario, que publica el Central, fue el décimo día consecutivo en los depósitos.

