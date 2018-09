Las reservas cayeron más de U$S 1100 millones

Las reservas cayeron más de U$S 1.100 millones. Para evitar que el dólar se estacione en los $ 40, el Banco Central (BCRA) vendió U$S 250 millones.

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 52.661 millones, por lo que disminuyeron US$ 1.133 millones respecto al día anterior. En el año ya se perdieron U$S 27.000, si se toma la deuda de U$S 9.000 Millones tomada en enero y la del FMI en junio (USD 15.000 M).

La pérdida de reservas del Central se resume en la adjudicación de U$S 250 millones de los 675 millones licitados, sumado al retiro depósitos de las cuentas bancarias en dólares.

