Luego de su paso por el programa oficialista Intratables, la militante del Polo Obrero Gabriela De La Rosa tuvo un fuerte cruce con los panelistas Ceferino Reato y Florencia Arietto. La joven contó en el programa que reclama mejores condiciones económicas ya que cobra un programa social de menos de cinco mil pesos, pero intentaron escracharla por irse de vacaciones.

Reato y Arietto difundieron en sus cuentas de Twitter un informe de Eduardo Feinmann en el que muestra que la joven militante se fue de vacaciones a Río de Janeiro en 2017. El motivo de la indignación era que, mientras asegura cobrar un plan de $4800 por sus estudios, tiene la posibilidad de viajar. Sin embargo, De La Rosa les contestó y los dejó mal parados.

Embed Dale Gabriela! Si yo te admiro. Nunca pude pasar Reveillon en Rio porque siempre me parecio muy caro para esas fechas. Siempre llegue unos dias despues. — Ceferino Reato (@ceferinoreato) 17 de mayo de 2018

Embed Yo no conozco Río. https://t.co/thFeX3TPfr — Flor Arietto (@Florenciarietto) 18 de mayo de 2018

La realidad es que la joven pudo hacer el viaje hace más de un año, cuando todavía tenía un trabajo estable. “Yo ahorré para pagar mi viaje de seis días durante un año para poder irme de vacaciones. Esa gente que estaba ahí criticando tenía ropa que valía más de lo que yo gasté en mis vacaciones”, replicó De La Rosa en diálogo con El Destape Web.

Para ella, detrás de esta discusión “se esconde un odio terrible a la juventud que no quiere arrodillarse ante la miseria que pretende imponer el Gobierno, que quiere salir adelante, y que si tiene la posibilidad de irse, ellos presentan como si fuera un lujo irse de vacaciones seis días”, cuestionó.

“La línea de ellos es que uno agache la cabeza, porque para ellos somos negritos que no podemos reclamar por nuestros derechos. Les molesta que la juventud no se calle la boca”, criticó la joven, en respuesta a las agresiones que recibió.

De La Rosa estudia para ser docente de Arte en el terciario Leopoldo Marechal de La Matanza. Además, es maquilladora. De eso trabajaba en un salón de fiestas hasta que el local tuvo que cerrar por motivos económicos, y desde entonces es desempleada. Cuando puede, hace trabajos de maquillaje.

Mientras, cobra el poco dinero de lo que solía ser el programa Argentina Trabaja para terminar sus estudios, y contra esa precarización protestó con sus compañeros el miércoles. Como demuestran sus datos de ANSES, no tiene bienes a su nombre, no tiene el programa Progresar, no tiene trabajo en blanco y es monotributista social.

