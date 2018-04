Las primeras imágenes de Juan Cruz Sanz después del escándalo de sus videos íntimos

Desde que se filtraron los videos de su vida privada, el periodista Juan Cruz Sanz se mantuvo lejos de las cámaras y de los programas de televisión. Hace pocos días, trascendió que había renunciado al programa Cortá por Lozano y confesó sentirse “muerto en vida”.

Embed

Ahora el móvil del ciclo Confrontados que se emite por El Nueve encontró al panelista, quien no quiso dar declaraciones: “No tengo nada para decir”.

Es la primera vez que se lo ve después del revuelo que provocaron sus videos íntimos. En el programa Implacables, el periodista Daniel Rinaldi leyó un mail que le había enviado Juan Cruz Sanz anunciando que había renunciado al ciclo de Telefe.

“No tengo ninguna red social que hable por mí ni mía. No elijo nada. No hablo, no tengo nada para hablar porque no tengo nada para decir”, aclaró el panelista mientras la movilera de Confrontados lo perseguía por las calles porteñas.