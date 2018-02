Las picantes indirectas por TV entre el 'Pollo' Vignolo y Diego Díaz

El periodista Sebastián Vignolo y el ex futbolista Diego Díaz mantuvieron una fuerte guerra de indirectas desde sus programas de televisión, que compiten en la misma franja horaria.

La interna entre los dos conductores ya lleva varios capítulos en los últimos días. Los dos se lanzaron dardos envenenados desde sus programas con diversas chicanas.

"Hay ex jugadores que están en los medios y muchos periodistas los critican, pero muchos de ellos se prepararon", lanzó Vignolo. "Hay otros que jugaron 10 minutos y se piensan que pueden hablar", disparó Vignolo desde "Pasión por el Fútbol", en clara referencia a Díaz, quien tuvo una modesta carrera en el fútbol argentino.

Mientras que el ex futbolista también le lanzó un tiro por elevación desde "No Todo Pasa". "Hay periodistas que son de All Boys y de Boca... y algunos hacen el maquillaje que son de All Boys, pero bueno", apuntó y sentenció: "Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Aunque sea un ratito".