El recinto de la Cámara de Diputados es el lugar donde se lleva a cabo un debate histórico que es el proyecto de Ley por la Interrupción Legal del Embarazo. Desde el mediodía de este martes, los diputados se encuentran debatiendo el expediente y El Destape recopiló las frases más resonantes y alarmantes que recurrieron los legisladores para no apoyar el proyecto.

La diputada que lidera la oposición contra la despenalización del aborto, Carmen Polledo, advirtió en su exposición: “¿Queremos una sociedad que defienda a los poderosos por los que no tienen voz? Cada ser humano es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la vida, es la base de toda autentica relación social”.

La diputada del Frente Renovador Carla Pitiot expresó descreer que el reclamo por un aborto legal, seguro y gratuito sea un reclamo de “las mujeres pobre”, a lo cual, disparó: “La verdad que yo no escuché el clamor de las mujeres pobres en el congreso, no están afuera esperando que aprobemos esta ley”.

“¿Y saben porque creo que no están esperándonos afuera? Porque si hay algo que ha dejado claro este dejamos y que hemos aprendido que para los que si transitan la pobreza es que el pobre no descarta porque al pobre no le sobra nada”, lanzó.

Del radicalismo, la legisladora Marisa Burgos sostuvo que en los países donde el aborto es legal “se ha utilizado en contra de las personas con discapacidad”. “Vamos a seleccionar a los seres humanos, vamos a decir con determinada calidad si esa persona tiene derecho a nacer, o con falta de ellas no tiene derecho a nacer y a eso vamos porque este proyecto lo habilita”, aseguró.

Un poco más se animó la diputada de Unidad Justicialista por San Luis, María Ivana Bianchi, quien advirtió sobre “la gran campaña millonaria del aborto” y advirtió que se producirá “un tráfico de cerebros de fetos como existe en Francia, en España y Australia”. “¿Cuáles serán los destinos que le vamos a dar esta muerte?”, repreguntó.

Durante el debate, también, tuvo lugar a los proteccionistas de animales como la diputada del radicalismo Estela Regidor Belledone quien lamentó que “los seres humanos tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón”.

“¿Qué pasa cuando nuestra perrita queda embarazada? no la llevamos a que aborte, inmediatamente salimos a buscar para regalar a los perritos”, ejemplificó la legisladora.

Desde Tucumán, el legislador peronista José Orellana hizo un paralelismo con la cantidad de nacimientos en centros clandestinos durante la última dictadura militar: "Muchos que tienen pañuelos verdes hablaron de la ESMA pero si las mujeres que parieron allí hubieran abortado varios diputados que están acá no estarían".