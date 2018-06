Las nuevas medidas de Netflix para evitar acosos en sus producciones

El escándalo por los acosos del actor Kevin Spacey dejó sentido al universo de Netflix. Y en el contexto actual, en el que el movimiento de mujeres toma impulso en la industria cinematográfica de Hollywood, la plataforma de series y películas no quiere pasar otra vez por lo mismo.

Por eso, han difundido las nuevas medidas que piensan poner en práctica para impedir cualquier ocasión de abuso, según difundió el sitio británico Independient.

Entre ellas, la más llamativa es que está prohibido quedarse mirando un compañero del equipo durante más de cinco segundos, porque se percibe como “repugnante”. Tampoco puede excederse en los abrazos, no se puede coquetear y no se puede ir pidiendo números de teléfono por razones que no sean estrictamente profesionales.

Otra de las medidas es que los principales responsables de los sets de rodaje han tenido que asistir a cursos para combatir y detectar el acoso en el trabajo y que se han establecido nuevas normas de conducta para mejorar la convivencia en el rodaje.

El objetivo es no encontrarse nunca más situaciones como la de Kevin Spacey en House of cards y que los trabajadores sepan cuando pueden denunciar estas actitudes.

Recordamos que Spacey tuvo numerosas denuncias por acoso a hombres más jóvenes que trabajaban en la producción de la serie 'House of Cards'.

