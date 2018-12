Las denuncias previas contra Juan Darthés por abuso

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Thelma Fardin denunció que Juan Darthés la violó hace diez años, cuando ella tenía 16 y él 45, durante una gira por Nicaragua. Sin embargo, no es la única denuncia sobre abuso que recae sobre el actor. Al menos otras tres actrices, con quienes compartió trabajo, manifestaron ser violentadas por él.

Calu Rivero trabajó con Darthés en 2012 en "Dulce Amor" pero abandonó abruptamente su papel. Según explicó, el actor se sobrepasaba con ella en las escenas de besos y sexo y, pese a su pedido, no cambió de actitud. Recién a fines de 2017 la actriz se animó a contar lo pasado.

"Después de cinco años, tomé coraje y hablé", contó y agregó estar "aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar". En una carta abierta, contó que había recibido una citación del actor a una audiencia de mediación porque la acusó por "daños y perjuicios".

No fue la única. Ana Coacci también denunció al actor. Compartió con él algunas escenas en "Gasoleros" en el año 98 y publicó una carta abierta en su Facebook tras ver la denuncia de Rivero. "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba", relató.

La actriz aseguró que en ese momento "el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", misma frase que usó con Fardin, según relató la joven esta tarde.

Coacci recordó que se quedó "congelada y sin poder reaccionar" pero "en segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui". Después de eso, contó, "me persiguió" durante los días de grabación.

Finalmente, Natalia Juncos, también lo denunció por abuso. En 2005 compartió una grabación de "Se dice amor" y contó otro terrible episodio con el actor: "Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy" y "antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo". Nuevamente la misma frase. "Me quedé estupefacta", dijo la actriz.

Esta tarde, Actrices Argentinas denunció la violación de Darthés a Farin, hace 10 años, cuando ella era menor de edad. El actor se quedó sin abogada el día previo a la denuncia y la defensa fue asumida por Fernando Burlando quien asegura que el hombre "niega" ser un violador.