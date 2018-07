Las comunidades médica y científica desmintieron los dichos de Abel Albino

Luego de que el médico pediatra Abel Albino afirmara en su exposición en el Senado que "el profiláctico no protege de nada" y no sirve para prevenir el HIV, referentes de la comunidad médica y científica salieron a desmentir y repudiar sus declaraciones.

El biólogo Alberto Kornblihtt y el director de Fundación Huésped, Pedro Cahn, escribieron juntos un comunicado para compartir las aclaraciones pertinentes del caso. "El Dr. Albino afirmó que el profiláctico no protege de nada, porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población", comienza el comunicado.

Y continúa: "El látex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro. En este sentido, las células infectadas con virus HIV que podrían ser causa de una transmisión son tan grandes que no pasan los filtros de porcelana y, por supuesto, tampoco atraviesan el impermeable látex".

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, señaló que "todo lo que dijo Albino sobre el uso del preservativo es una barbaridad"; al tiempo que advirtió a los senadores: "El que vota contra el proyecto del aborto legal en el fondo es como Albino".

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada señaló que "en ningún caso todo lo que decía Albino es cierto"; y agregó: "Él no es el único, muchos médicos ponen sus creencias personales por encima de la evidencia científica".

"La responsabilidad de invitar a Albino al debate es toda del Senado, por eso hay que hacerle un monumento a Lipovetzky, por como llevó el debate en Diputados", destacó Cahn y agregó: "En Senadores, Fiad dejó que se convierta en una carnicería el debate".