Stornelli reconoció que Cristina Kirchner no está mencionada en la causa de los cuadernos

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos e involucrado en una denuncia por extorsión a un empresario agropecuario, reconoció que Cristina Kirchner "no está mencionada" en los escritos del chofer Oscar Centeno y que señalan que empresarios habrían pagado coimas a funcionarios K.

"Cristina no está mencionada en los cuadernos, por lo menos en el circuito de recaudación", contó Stornelli en diálogo con La Nación+. Sus dichos son en referencia a la declaración del ex contandor de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien ingresó al Programa de Protección de Testigos e Imputados colaboradores, luego de declarar en la causa antes mencionada.

Cauto, Stornelli prefirió "no jugar con nombres" al responder si Manzanares involucró a la ex Presidenta en hechos de corrupción. Esto desmonta la operación de Clarín, donde una crónica judicial aseguraba que el ex contador dijo que "Cristina estaba al tanto de todo". Esta mañana, en El Destape Radio, el abogado de Manzanares lo desmintió.

En otro pasaje de la entrevista, Stornelli se despegó del abogado Marcelo D'Alessio, señalado como operador de Stornelli para extorsionar a Pedro Etchebest. "Podría ser un enfermo psiquiátrico", afirmó.

"Yo le conté la historia y él la robo, y después dijo que se había ocupado de todo eso. Hay un montón de mentiras y falsedades que dice, atadas a datos reales", explicó.