Según el abogado de Stornelli, el vínculo con D'alessio fue fruto de un "encantamiento"

Roberto Ribas, abogado penalista del fiscal Carlos Stornelli, habló sobre el proceso hacia su defendido que se lleva adelante en el juzgado de Alejo Ramos Padilla.

En dialogo con María O D’onnell en su programa “De acá en más” (Metro 95.1) el letrado dijo: “No quiere presentarse y decidimos que no lo haga porque no hay ninguna garantía. Es una decisión política y no jurídica. Pedimos la incompetencia en febrero, el Juez (Ramos Padilla) se quiere quedar con una causa que no es de su competencia” sostuvo el abogado de Stornelli.

Visiblemente molesto frente a las preguntas de la periodista agregó: “Los hechos ocurrieron en Capital, no en Dolores. Si el Fiscal Stornelli se presentaba, lo iba a procesar porque lo que le interesa es que la causa avance para relacionarla con el tema de los cuadernos, por ese motivo no se iba a presentar para ser víctima de una maniobra de carácter político”.

Y cuestionó: “¿A usted le parece que Baratta que está detenido se presente como querellante en el Juzgado de Dolores?”.

Frente a la apreciación de la periodista acerca de que sus dichos eran especulación, Ribas dijo de manera molesta: “Todos los hechos sucedidos se dieron en Capital Federal y no en Dolores tiene que ser competencia de este lugar, lo dijimos hace más de un mes. ¿Una incompetencia tarda dos o tres días porque no lo dice? Se queda con la causa y es una maniobra para que se quede con lo que no corresponde” dijo exacerbado.

Además siguiendo su postura enfatizó: “Fingieron lo de Etchebest para que la causa esté en Dolores. No vamos a acceder a un proceso que no ofrece garantías. Respecto al material dijo ese material es inventado”.

Respecto a la relación sobre Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli: “Es un vínculo circunstancial, un encantamiento porque según lo que dijeron D’Alessio era una persona interesante”.

Es una gravedad que Alejo Ramos Padilla: “es un capricho que se quiere quedar con la causa”.