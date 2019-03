Se profundiza la tensión entre Santoro y Manguel: la periodista lo destrozó en Twitter

Tras el escándalo de Stornelli y D'Alessio que dejó en evidencia el espionaje interno de Daniel Santoro a sus colegas de Animales Sueltos, el bastardeado periodista de Clarín rompió el silencio en una entrevista con Jorge Fontevecchia en la que habló, entre muchas cosas, del caso.

En un pregunta, el dueño de Perfil le consultó por su colega Romina Manguel y la llamó "filokirchnerista", lo que despertó la furia de la periodista en las redes sociales.

"Sobre las críticas a tus compañeros, en el caso de Romina Manguel que era filokirchnerista, quien ahora salió a criticarte, ¿qué tensión especial hubo con ella?", preguntó Fontevecchia.

Santoro contestó: "Es lo de la filtración dirigida. La causa está en secreto de sumario, y los medios kirchneristas el martes de la semana pasada publican un fragmento en el que se afirma que D’Alessio hizo un perfil psicológico de mis compañeros y me tenía como fuente. Que Santoro escribía los informes, que daba datos falsos. Jamás hice un informe, jamás le di datos para que se haga un informe de inteligencia".

A través de su cuenta de Twitter, Romina Manguel hizo un descargo por la entrevista: "Filokirchnerista. Nada tiene sentido. Nada. Además de equivovada la pregunta no es el punto. Compartir la supuesta información con un personaje oscuro y peligroso y para qué. Pero no soy ni Fontevecchia ni Santoro para dar lecciones de periodismo. Y no hay secreto de sumario", sentenció.