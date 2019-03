Roberto Baratta: "Tengo miedo por la seguridad de mi familia"

El ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, se refirió a la acusación en su contra, luego de conocerse la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli: "Me preocupa la ilegalidad de las escuchas, y tengo miedo por la seguridad de mi familia, es una locura lo que estamos viviendo".

Por otro lado, el ex funcionario habló sobre las irregularidades de la causa de las fotocopias: "Estoy armando una denuncia, todos los días leo las declaraciones y sigo encontrando inconsistencias en la causa de los cuadernos".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Baratta aseguró: "hay muchos funcionarios que estamos presos por menos del 5% de lo que se mostró de Stornelli".

Y agregó: "Me llama la atención como Carrió acusa sin pruebas". En este sentido, cuestionó el rol del fiscal Stornelli: "¿Porqué no pone en una resolución que Cristina no está en el circuito de los cuadernos?".

Además, explicó sobre las transcripciones difundidas de las escuchas: "Yo no me refería a la causa de Dolores, sino a otra denuncia que estoy preparando sobre las irregularidades en la causa cuadernos que aún no presenté".

Y concluyó: "Me gustaría saber por qué Carrió sabía antes de la nota de Verbitsky".