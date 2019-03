Ramos Padilla cruzó duramente al fiscal de la causa de las coimas de Stornelli

Crece el malestar entre el juez Alejo Ramos Padilla y el fiscal Juan Pablo Curi, las dos personas que llevan adelante la investigación de la extorsión de Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli y la red de espionaje ilegal.

Con dureza, hoy en una resolución Ramos Padilla le respondió a Curi, quien había presentado una queja por no poder acceder a la prueba en forma digital.

Embed

"En atención a las formulaciones efectuadas por el Sr. Agente Fiscal en torno a que 'no se ha concretado' por parte de ese Ministerio Público Fiscal al acceso a la prueba digital recabada, hágasele saber que ello pudo deberse a su propia inactividad", arranca Ramos Padilla.

Curi le dio impulso a la investigación contra D'Alessio y Stornelli apenas surgió el hecho. Pero el mismo día que el juez avanzó contra el fiscal federal y lo llamó a indagatoria, Curi pidió que la causa pase a Comodoro Py.

Sucedió el 28 de febrero. El fiscal de Dolores, en su presentación, le solicitó al juez federal de primera instancia que “decline su competencia territorial” y que el caso lo tome el segundo hogar de Stornelli. A horas del pedido de Ramos Padilla contra el fiscal de la Causa de los Cuadernos.

El magistrado respondió y no hizo lugar a ese pedido: “La Constitución Nacional y la ley procesal imponen a este juez la necesaria continuidad de la investigación hasta tanto se definan las cuestiones de competencia planteadas”.

Los cruces siguieron el 7 de marzo cuando Curi a través de un escrito afirmó que Ramos Padilla actuaba "sin impulso fiscal" en el caso, que omitió informarle de las últimas medidas de prueba y entonces todas las actuaciones que realizara después del caso de la extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest serían "nulas".

Otra vez, el magistrado salió al cruce: “Muy a pesar de las aclaraciones formuladas por el Sr. Agente Fiscal, el suscripto (Ramos Padilla) ha actuado en todas y cada una de las medidas de instrucción formuladas hasta el momento teniendo como columna basal el necesario impulso de la acción penal formulado en dos oportunidades por el Ministerio Público Fiscal”.

curi.jpg

En la resolución de hoy, el juez de Dolores fue duro contra Curi y se encargó de responder y dejar en claro su actuación sobre las pruebas digitales. "Como ya se ha dicho, en las unidades de extracción forense, pues no se posee ni el software ni el hardware adecuado para ello ni se cuenta con personal técnico capacitado para colaborar en esa actividad".

Y agregó: "Sin embargo, se han puesto a disposición de las partes –al igual que a esa Fiscalía- los mismos dispositivos –hardware y software- desde los que este tribunal intenta compulsar paulatinamente la prueba digital extraídas de los dispositivos electrónicos –de forma parcial, se insiste-. Las dificultades que pudieron haber tenido los peritos de parte o los miembros de la Fiscalía Federal de Dolores para llevar a cabo con éxito esa compulsa son las mismas que ha tenido este tribunal y por ello he formulado diferentes peticiones a las áreas correspondientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura para poder superar estos obstáculos, no habiendo recibido aún los recursos humanos y técnicos requeridos".

Ramos Padilla contó así que fue solicitado ese material a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal se encuentra analizando estos pedidos.

El juez también especificó: "Se puso a disposición de las partes la totalidad del material documental y digital –se digitalizó toda la prueba en soporte papel secuestrada en el allanamiento producido el día 6 de febrero-, como así también las transcripciones efectuadas por Secretaría –y sin colaboración de otras dependencias- de las alrededor de 14 horas de audio y se les dio acceso a la unidad forense mencionada".

Y reveló que "existen otros tres discos rígidos recientemente arribados a los que aún no se logró tener acceso –no se logró conectarlos con una computadora del tribunal-".

Por otro lado, afirmó que hay información sensible a la que no se puede acceder para no perjudicar a las víctimas. "Debe tenerse en consideración que la documentación que allí podría hallarse podría contener datos sensibles de las personas que deben ser resguardados, especialmente cuando ya hemos dado cuenta de que se investiga una organización criminal dedicada al espionaje ilegal". Agrega el magistrado: "Por ello, hacer entrega de copias digitales de la documentación a la que aún no ha tenido acceso el tribunal, no sólo podría poner en riesgo la investigación sino también a las víctimas. Se trata de información que habría sido obtenida ilegalmente y en algunos casos haber sido reportada a otros miembros de la organización delictiva y/o a posibles agentes o ex agentes de inteligencia orgánicos o inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales o internacionales, circunstancias estas que le imponen a cualquier magistrado actuar con suma prudencia".

Ramos Padilla en el final de su resolución le reclama a Curi: "Si el Sr. Agente Fiscal posee los recursos humanos y tecnológicos para poner a disposición en esta sede para que el tribunal y todas las partes puedan tener un mejor y más pronto acceso a la información, no existe reparo alguno por parte del suscripto para ello. Mientras tanto, son estos los recursos con los que se cuentan y debo seguir reclamando por las vías institucionales correspondientes para que el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación provean de lo necesario para brindar un mejor servicio de justicia".

Y además le respondió a otra queja de Curi sobre un informe clave. "Hágase saber al Sr. Fiscal que el informe de la Comisión Provincial por la Memoria al que se hizo mención en la Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en ningún momento se le ocultó sino que el mismo fue presentado el día 12 de este mes –un día antes de esa audiencia pública- y se encuentra agregado a este expediente desde ese mismo momento pudiendo consultarlo u obtener copias del mismo por mesa de entradas. Más allá de ello, en el día de la fecha, se procedió a digitalizar dicho informe para facilitar el acceso de las partes al mismo.